Problemem Pixela 9a nie jest tani iPhone. Wystarczy parę stówek, żeby mieć coś lepszego

No właśnie, nie do końca. Bo na scenę wchodzi on – Pixel 9. Ten "zwykły", nie-Pro model, który zadebiutował kilka miesięcy wcześniej, jesienią 2024 roku. Startował z wyższej półki cenowej (4049 zł), ale - jak to w przypadki Pixeli - jego cena zaczęła szybko spadać. Obecnie spokojnie można go dorwać za ok. 2950 zł, a oferty bliżej 2800 też się zdarzają. I tu pojawia się kłopot: Pixel 9a debiutuje w Polsce za 2399 zł, więc różnica cenowa to tylko 500-600 zł