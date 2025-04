Mit twardego faceta musi upaść. Zrzuć z siebie ten ciężar - mówią Wikingowie

„Pierwszy raz”, o okrucieństwach dokonywanych w rzeźniach, usłyszałem na długo przed jednym z najważniejszych albumów w moim życiu, czyli „Meat is Murder” – i to właśnie Dezerter przekonał mnie, że nie wolno jeść mięsa. To Dezerter w „Ostatniej chwili” pokazał, w jak głupi sposób niszczymy planetę. I to w końcu Dezerter w utworze „Facet” przestrzegał, do czego prowadzi toksyczny mit męskości.