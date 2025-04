Przygotuj dom na święta i zachwyć bliskich zapachem. Znajdzie się też coś na Lany Poniedziałek

Wyjątkowo interesującą propozycją jest aromatyzer Stadler Form Nora (bambusowy). Łączy w sobie funkcjonalność dyfuzora zapachowego z estetyką naturalnych materiałów. Jego elegancki design, oparty na połączeniu czarnego aluminium i obudowy z naturalnego bambusa, sprawia, że jest on nie tylko urządzeniem użytkowym, ale również stylowym elementem dekoracyjnym. Bambus, użyty do produkcji aromatyzera, pochodzi ze zrównoważonej uprawy i posiada certyfikat FSC, co gwarantuje jego ekologiczne pochodzenie i dbałość o środowisko naturalne. Sprawdzi się zarówno we wnętrzu, jak i na zewnątrz, m.in. za sprawą efektu płomienia, który dzięki oświetleniu LED imituje ciepłe, bursztynowe światło świecy. Pracuje do 7 godzin bez konieczności podłączania do zasilania (USB-C). Urządzenie działa także na zasilaniu sieciowym, co pozwala na jego ciągłą pracę przez maksymalnie 18 godzin. To idealne rozwiązanie na długie zimowe wieczory, kiedy chcemy stworzyć w domu ciepłą i przytulną atmosferę. Aromatyzer Stadler Form Nora bambusowy doskonale imituje blask świecy, ale bez ryzyka związanego z otwartym ogniem, co jest szczególnie ważne, gdy w domu są dzieci czy zwierzęta. Dzięki trybowi nocnemu intensywność światła można przyciemnić lub całkowicie wyłączyć.