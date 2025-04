Tym Samsungiem wbijesz gwoździa. Wyciekł model Pro dla hardkorów

Co więc tak naprawdę wyróżnia te telefony i przyciąga do nich oddanych użytkowników? Odpowiedź jest prosta: wytrzymałość, wytrzymałość i jeszcze raz wytrzymałość. To urządzenia zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach – na budowach, w terenie, podczas uprawiania sportów ekstremalnych czy po prostu dla osób, którym zdarza się często upuszczać telefon.