Samsung Galaxy S23 niebawem dostanie Androida 15. Czekanie dobiega końca 

Nowe doniesienia mówią o tym, że seria Samsung Galaxy S23 obejmująca trzy modele - S23, S23+ oraz S23 Ultra ma otrzymać aktualizację do Androida 15 i One UI 7 już w następny wtorek 22 kwietnia. Co prawda przeciek wskazuje, że uaktualnienie ma dotyczyć Kanady, ale jest to jeden z rynków, na którym Samsung wypuścił pierwszą falę aktualizacji do One UI 7 dla pierwszych urządzeń - serii S24 w tym samym czasie, co w Polsce.