Idealny prezent na komunię? Oto najlepsze propozycje naszej redakcji

Xbox Series S to idealna konsola dla młodego gracza – kompaktowa, cyfrowa i gotowa na wszystkie obecnie najpopularniejsze gry. Dzięki szybkiemu dyskowi SSD i technologii Xbox Velocity Architecture, ładowanie gier jest błyskawiczne, a płynna rozgrywka do 120 klatek na sekundę oferuje wrażenia możliwe do osiągnięcia jedynie przez stosunkowo drogie komputery. W zestawie z konsolą znajduje się dodatkowy kontroler oraz gra EA Sports FC 25 - więc zabawa z konsolą może zacząć się od razu po rozpakowaniu jej z pudełka. To przystępna cenowo propozycja, która oprócz gier na nośnikach fizycznych oferuje dostęp do setek tytułów przez Xbox Game Pass i wygodne zarządzanie czasem gry dziecka dzięki aplikacji Xbox Family Settings.