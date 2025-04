Polska właśnie zyskała nową potężną ochronę powietrzną. Prosto z Francji

Ćwiczenie Pegase25 to ambitna operacja, podczas której francuska formacja zmienia swoją lokalizację co kilka dni, przelatując przez wybrane kraje Europy. Po starcie ze Szwecji francuskie maszyny skierowały się do Polski. Zostaną z nami do wtorku, 29 kwietnia, by następnie wyruszyć do kolejnego przystanku – Chorwacji.