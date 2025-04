Miliony złotych marnują się w polskich lasach. Tyle kosztuje nas bezmyślne śmiecenie

Jasne, takie porównania i szacunki celowo mają działać na wyobraźnię, bo wcale nie mamy gwarancji, czy rzeczywiście taka kwota w idealnym świecie zostałaby przeznaczona na karetki. To jednak musi dawać do myślenia, bo pokazuje, ile tracimy na nieodpowiedzialnym zachowaniu. W końcu za te odpady odpowiadają nie tylko cwaniacy, którzy zrzucają do lasów olbrzymie ilości śmieci, ale bardzo często też zwykli turyści. Nie mogą zapamiętać zasady, że to co jest do lasu wniesione, musi zostać z niego zabrane.