Ludzie chcą tylko drogich smartfonów. Nie ma się co oszukiwać

Z tej liczby największy udział miał najdroższy przedstawiciel w postaci S25 Ultra, który sprzedał się w liczbie ok. 2,55 mln egzemplarzy. Drugi na podium był podstawowy Samsung Galaxy S25, który kupiło 1,17 mln klientów z całego świata, natomiast pośredni Galaxy S25+ sprzedał się w liczbie ok. 840 tys. sztuk. Liczby jasno pokazują, że najdroższy Samsung Galaxy S25 Ultra, którego cena w Polsce zaczynała się od 6399 zł, okazał się ponad 2-krotnie popularniejszy, niż najbardziej podstawowy wariant i ok. 3 razy częściej wybierany w porównaniu z pośrednim S25+.