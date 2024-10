Nie kupujecie biedackich iPhonów. A to błąd

Spadek popytu na słabsze wersje utwierdza Apple, że przyjęta linia jest słuszna. Może sprzedadzą mniej tańszych, ale za to więcej wysokomarżowych modeli Pro. Zapewne ktoś powie teraz, ale zaraz skoro klienci kupują mniej iPhone'ów 16 i 16 Plus, to wysyłają sygnał do Apple, że to niedopuszczalne, że klienci są coraz bardziej świadomi. Tylko to nie do końca tak działa. Po prostu z roku na rok modele Pro lepiej trzymają wartość, mają coraz więcej funkcji, więc lepiej wysupłać te kilkaset złotych więcej (lub 200 dolarów w innej walucie) i cieszyć się pełnią doświadczeń.