Laserowa rewolucja nad polem bitwy. Drony będą strzelać jak w Gwiezdnych Wojnach

Nowa broń zainstalowana została pod skrzydłem MQ-9B SkyGuardian, czyli następcy legendarnego MQ-9 Reaper. To dron nowej generacji, zaprojektowany z myślą o długich misjach rozpoznawczych i bojowych. Potrafi pozostawać w powietrzu przez ponad 40 godzin, a jego zasięg i wytrzymałość czynią go idealnym kandydatem do roli platformy uzbrojonej w broń laserową.