Mam na biurku laptopy z kartami NVIDIA GeForce RTX serii 50 i muszę się podzielić wrażeniami

Blackwell Max-Q to nie tylko energooszczędne uśpienie oraz szybkie wybudzanie laptopa. Dzięki tym technikom, możliwych do zastosowania dzięki nowej architekturze układów GPU, pamięć przy niskim napięciu osiąga wysoką wydajność, z kolei zegary dopasowują się adaptacyjne do obciążenia, co następuje w milisekundach. Dynamic Boost wykorzystuje AI do optymalnego podziału mocy dla GPU, CPU oraz pamięci, oszczędzając energię. Z kolei Advanced Optimus płynnie przełącza zintegrowaną grafikę i dedykowaną kartą graficzną NVIDIA, co ma znaczące przełożenie na czas działania.