Jest nowy pomysł na walkę z pożarami w lasach. Wydamy na niego miliony

Kamera na leśnej wieży obserwacyjnej ma tę przewagę nad człowiekiem, że nie męczy się i nie miewa „gorszych” dni. Praca na dostrzegalni do łatwych nie należy, co do jednego wszyscy są zgodni: to zajęcie wybierają niemal wyłącznie pasjonaci. Dyżury na wieży pełni się od wiosny do jesieni, a dyżury trwają 12 godzin. Ta profesja nie należy również do bezpiecznych, na co wpływ ma pogoda, szczególne zagrożenia dla obserwatorów stanowią upały, silny wiatr i wyładowania atmosferyczne – opisywały Lasy Państwowe.