Instalacja przeciwpożarowa nad drzewami kosztowała 200 tys. zł. Myśliwy pomylił ją z dzikiem

Przy okazji ujawniono również plany na przyszłość. I tak w kolejnej edycji projektu weźmie w niej udział ok. 150 nadleśnictw. Jednostki te zgłosiły do realizacji 78 szt. dostrzegalni, masztów do lokalizacji pożarów oraz masztów stacji metrologicznych, a także 192 szt. urządzeń wspierających system ochrony lasów przed pożarami, w tym samochody patrolowo-gaśnicze czy systemy do lokalizacji pożarów. Nowością w przyszłym projekcie ma być budowa lub remont 146 punktów czerpania wody do celów ochrony lasów przed pożarami.