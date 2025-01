Tworzą Żelazną Kopułę dla lasów. Chcą powstrzymać pożary za pomocą rakiet

Pożary lasów stają się coraz poważniejszym problemem na całym świecie. Co roku niszczą miliony hektarów lasów, zagrażając życiu ludzi i zwierząt oraz powodując ogromne straty ekonomiczne. Izraelski startup FireDome ma ambitny plan, by zrewolucjonizować walkę z tym żywiołem, inspirując się słynnym systemem obrony przeciwrakietowej Iron Dome (Żelazna Kopuła). Czy to możliwe, że technologia, która chroni przed rakietami, uratuje nasze lasy?