Gdzie najlepiej kupić Google Pixela 9a? Sprawdzamy oferty polskich sprzedawców

Google Pixel 9a na to najtańszy przedstawiciel z serii Pixel 9, która w ubiegłym roku przyniosła trzy modele. Urządzenie pod wieloma względami nie odbiega możliwościami od zwykłego Pixela 9, natomiast jest znacznie tańsze - w wersji 128 GB kosztuje ok. 2400 zł, natomiast wyższy wariant pamięciowy 256 GB to kwestia wydatku 2849 zł. Obecnie telefon jest dostępny w kilku ofertach promocyjnych. Sprawdźmy je wszystkie.