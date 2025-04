Rząd tworzy zupełnie nowy serwis dla Polaków. Jest potrzebny jak nigdy dotąd

Portal ma integrować narzędzia takie jak moje.cert.pl, s24, bezpiecznedane.gov.pl czy szkolenia PWCyber. Obecnie nie mamy informacji co do daty udostępnienia rozwiązania, ale możemy się spodziewać, że będzie to w niedalekiej przyszłości. Uruchomienie nowego serwisu wynika z rosnących z roku na rok zagrożeń. W 2024 roku zanotowano 111 660 incydentów bezpieczeństwa, czyli 23 proc. więcej niż w ubiegłym roku.