Zakaz smartfonów w szkołach nie działa. Naukowcy mówią, co jest z nim nie tak

Od wielu lat - i to nie tylko w Polsce - dokonywane są wysiłki na rzecz ograniczenia obecności telefonów komórkowych i smartfonów w szkołach. Pedagodzy, ale i nierzadko sami rodzice rzucają wobec urządzeń mobilnych poważne oskarżenia. Ich zdaniem smartfony przyczyniają się do pogorszenia samopoczucia najmłodszych, wspierają rozwój uzależnienia od ekranów, czy promują społecznie nieakceptowalne działania i zachowania.



Z tymi zarzutami gotowi są polemizować brytyjscy naukowcy, których wyniki badań podważają te deklaracje - nawet jeżeli telefony w szkołach są zabronione, to nastolatki uczące się w owych placówkach nie są szczęśliwsze w porównaniu do rówieśników ze szkół, gdzie nie ma zakazu.