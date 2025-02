OpenAI przekonuje, że stworzyło chatbota tak przekonującego jak człowiek

Mimo to wyniku porównania nie należy całkowicie ignorować, bowiem zdolności perswazji ogólnie dostępnych czatbotów mogą w prosty sposób zostać wykorzystane do kampanii marketingowych czy politycznych, a w czarniejszym scenariuszu także do tworzenia przekonującej w argumentacji dezinformacji, a także we wszelkiego rodzaju oszustwach internetowych. Lub po prostu w pewnym momencie to AI, a nie człowiek będzie przekonywać masy, że hot-dog to kanapka.