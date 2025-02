Biletomat w autobusie nie działa? W polskim mieście karzą za to pasażerów

Co zrobić, gdy biletomat nie działa? Odpowiedź jest najgorsza z możliwych, bowiem brzmi: to zależy. Miasta różnie podchodzą do tematu. Co grosza, niektóre są wyjątkowo surowe i twierdzą, że to na barki podróżnych spada odpowiedzialność za ewentualne awarie. W końcu trzeba być gotowym na wszystko.