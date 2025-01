Ta firma to nie tylko routery. TP-Link zabezpieczy, oświetli i odkurzy ci dom

Innym produktem zapewniającym nam bezpieczeństwo w ofercie TP-Linka jest inteligentny zamek do drzwi, czyli Tapo DL130 o klasie szczelności IP65. Do identyfikacji domowników wykorzystywany jest w jego przypadku biometryczny klucz tworzony na podstawie układu żył w dłoni, który jest unikalny dla każdego człowieka (więc jeden z jednojajowych bliźniaków nie dostanie się bez zaproszenia do domu drugiego). Producent zapewnia, że zamek będzie działał nawet wtedy, gdy dotkniemy go mokrą lub brudną dłonią. Do tego do autoryzacji można wykorzystać odcisk palca, kod wpisywany na klawiaturze numerycznej, protokół Bluetooth, aplikację Tapo lub klasyczny klucz. Pełen serwis.