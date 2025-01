Trump pokazał palcem, kto ma kupić TikToka. Chińczycy mają dwa wyjścia

"Myślę o powiedzeniu komuś: kup to i oddaj połowę Stanom Zjednoczonym Ameryki. Połowę, a my damy ci pozwolenie. I będą mieli wspaniałego partnera, Stany Zjednoczone." - powiedział Trump.

O ile zakup TikToka przez Elona Muska to pomysł, który padał już wcześniej, to Larry Ellison jest nową postacią w tym całym zamieszaniu - i trochę lepszym kupcem z perspektywy ByteDance. Bowiem Oracle, którego Ellison jest współzałożycielem, to koncern, który świadczy usługi dla chińskiego ByteDance. To właśnie na serwerach Oracle przechowywane miliardy pionowych filmików publikowanych w serwisie. Sam Larry Ellison znajduje się także na liście najbogatszych ludzi na świecie - w listopadzie ubiegłego roku znalazł się na trzecim miejscu rankingu Forbesa z majątkiem szacowanym na 208 mld. dolarów.