Auta Subaru hurtowo przejmowane przez hakerów. Halo, producenci samochodów - obudźcie się

- Subaru of America, Inc. zostało powiadomione przez niezależnych badaczy bezpieczeństwa o luce w zabezpieczeniach usługi Starlink, która potencjalnie umożliwiała osobom trzecim dostęp do kont Starlink. Subaru załatało lukę tego samego dnia, a żadne pojazdy Subaru ani dane klientów nie zostały nigdy udostępnione bez autoryzacji. Niezależni badacze byli w stanie uzyskać dostęp do dwóch kont należących do członka rodziny i znajomego, który udzielił im autoryzacji - jak deklaruje Subaru, dodając przy tym, że jego pojazdami nie da się zdalnie sterować, a sama firma nie sprzedaje danych użytkowników podmiotom trzecim.