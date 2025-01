Chińskie sztuczne słońce bije rekord syntezy jądrowej. Nieograniczona energia już za chwilę

Marzenia o czystej, niemal nieograniczonej energii od dawna rozpalają wyobraźnię naukowców i futurystów. Wygląda na to, że jesteśmy o krok bliżej do ich realizacji. Chiński Eksperymentalny Zaawansowany Nadprzewodzący Tokamak (EAST), ustanowił nowy, oszałamiający rekord świata, utrzymując plazmę w stanie wysokiej stabilności przez imponujące 1066 sekund. To ponad 17 minut nieprzerwanej pracy, co stanowi milowy krok w kierunku opanowania syntezy jądrowej.