Chemia z Niemiec nie będzie lepsza od tej naszej. Polacy zrobili narzędzie do wykrywania nadużyć

Dual quality to nie tylko kwestia gorszego smaku soku. To przede wszystkim naruszenie praw konsumentów. Kupując dany produkt, mamy prawo oczekiwać, że otrzymamy to samo, co konsumenci w innych krajach. Różnice w składzie mogą wpływać na skuteczność działania produktu (np. wspomniany proszek do prania), a nawet na zdrowie (np. w przypadku żywności).