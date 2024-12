Polski urząd powiedział "STOP" liniom lotniczym. Chodzi o bagaże

Wizz Air i kwestia bagaży to bardzo drażliwy temat. Tanie linie lotnicze starają się ograniczać bagaż podręczny, jak tylko mogą, zachęcając klientów do nadawania bagażu rejestrowanego. Czasem to dopiero początek kłopotów i wydatków i właśnie temu przyjrzał się UOKiK.