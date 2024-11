Znany sklep odzieżowy musi oddać pieniądze klientom. Sprawdź, czy się załapiesz

Zgodnie z ustaleniami Zalando zobowiązało się do zmiany praktyk oraz do przyznania klientom, którzy kupowali w serwisie „od 1 stycznia 2023 r. do dnia wykonania zobowiązania” voucher w wysokości 40 zł. Platforma stosuje się do kary i rozsyła zniżkowe kody klientom. Sprawdźcie swoje skrzynki, bo może się okazać, że wyegzekwowany przez UOKiK rabat już na was czeka.