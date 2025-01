Polskie miasta rosną. Warszawa zagrożona

Takie pochłanianie terenów przez rozrastające się miasta nie jest rzecz jasna niczym nowym. Dzisiejsze osiedla to bardzo często dawne wsie. Na przykład w styczniu 1951 r. Wrocław powiększył się aż o 12 okolicznych dawnych wsi i osad. Dołączył m.in. Brochów, który w latach 1939-1950 był nawet samodzielnym miastem. Kiedy w 1915 r. przyłączono Bałuty i Chojny do Łodzi wsie liczyły odpowiednio ok. 100 i 30 tys. mieszkańców!