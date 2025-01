Keychron się popisał. Oto nowe magnetyczne klawiatury z niespodzianką

No i na modele Lemokey P1 HE QMK oraz Keychron Q6 HE to nie koniec. Jeszcze w tym roku pojawią się w ofercie marki trzy kolejne modele klawiatur z przełącznikami Hala, czyli K4, K8, and Lomokey L5. Ich sklepowy debiut zaplanowany został jednak na nieco późniejszy termin, aczkolwiek ma się on odbyć w tym kwartale.