"Co mnie obchodzi, że apka zbiera o mnie jakieś dane?". Kilka lat później płacz

Do takich osób bardzo trudno dotrzeć z apelami, by te nie pozwalały firmom tworzącym aplikacje i cyfrowe usługi na zbieranie danych na ich temat. Dbanie o prywatność zazwyczaj wiążę się z dodatkową fatygą konfiguracji urządzenia bądź samej aplikacji, czasem też wiąże się z utratą części funkcji tejże aplikacji. Po co to robić, skoro zwykły nudny Kowalski nie ma przed wielką korporacją IT niczego do ukrycia? O tym jak cenne mogą być takie nudne dane i o wpływie jaki te dane mogą mieć na ich byłego posiadacza przekonali się niedawno amerykańscy klienci General Motors.