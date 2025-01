Twój Garmin właśnie nauczył się nowej sztuczki. Wystarczy uruchomić aplikację

Uruchamiamy aplikację Garmin Connect, z listy urządzeń wybieramy to, które spełnia wymagania aplikacji EKG, po czym - niezbyt intuicyjnie - klikamy w zakładkę "Zakończ konfigurację". Znajdziemy tam opcję "Skonfiguruj aplikację EKG", która będzie od nas wymagała głównie przeklikania się przez kilka albo kilkanaście ekranów z informacjami o tym, czym jest aplikacja EKG, jak to działa i co możemy z nią zrobić.