Samsung i Google stworzyli smartwatch dla dzieci. No prawie

Smartwatche dla dzieci to ciekawa nisza rynku, która jest pełna urządzeń, ale brakuje w niej dużych graczy. No może poza Huawei i Garminem. Huawei dwa lata temu wypuściło na rynek chiński Watch Kids 5X Pro, z kolei Garmin ma serię smartbandów dla najmłodszych użytkowników. Swoich sił swego czasu próbowało także Xiaomi. Ale poza nimi ta gałąź zdominowana jest przez znacznie mniej znane firmy.



Najwidoczniej Samsung i Google zauważyły w smartwatchach dla dzieci potencjał. Bowiem poza sceną w San Francisco, oba koncern pokazały wczoraj, że to Galaxy Watch 7 ma być smartwatchem dla dzieci.