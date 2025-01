W Chinach mają tramwaj bez szyn. W Europie zajmujemy się nakrętkami

Urzeka mnie słowo chinofile, nie wiem, kto je wymyślił, ale jest przepiękne. Zadam wam zagadkę. Co to jest: jest pojazdem komunikacji miejskiej, zatrzymuje się na przystankach, porusza się wydzielonym pasem ruchu, dzięki czemu nie stoi w korkach i nie ma szyn, bo porusza się na kołach. Co to jest? Dla was to pewnie autobus miejski na buspasie, a dla miłośników chińskiej technologii to tramwaj bez szyn. Przełomowe rozwiązanie, które zmieni sposób, w jaki poruszacie się po mieście.