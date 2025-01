Zdobądź nagrody o wartości 150 000 dolarów i kreuj przyszłość. Byborg AI Hackathon w Budapeszcie już wkrótce

Artificial Intelligence, czyli sztuczna inteligencja, to na pewno jedno z najważniejszych haseł ostatniego czasu - i można postawić dużą sumę pieniędzy na to, że w nadchodzących miesiącach i latach jego znaczenie tylko wzrośnie. AI coraz śmielej wkracza do naszego życia. Ułatwia wiele czynności, wyręcza ludzi i sprawia, że wiele spraw, na które jeszcze nie tak dawno temu trzeba było poświęcić sporo czasu, teraz można załatwić za sprawą kilku kliknięć. Trudno znaleźć branżę, w której AI się nie przyda, a nawet - taką, w której nie zrobi rewolucji.