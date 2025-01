To miało być pierwsze polskie miasto, które bierze się za automaty paczkowe. Ale nie będzie

Czy wytyczne coś zmienią, zostaną zauważone i wprowadzone w życie? Wielu mieszkańców oczekuje poprawy – i to nie tylko we Wrocławiu. Do Sejmu już trafiła petycja, której autorka domagała się wymogu, by „w sytuacjach szczególnie uzasadnionych dokonania zgłoszenia lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę czy decyzji o warunkach zabudowy". W myśl obowiązujących przepisów prawo budowlane nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowy bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie.