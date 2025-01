Assassin's Creed Shadows znowu opóźnione. Który to już raz?

Zwiastun przedstawiający nową część serii gier o skrytobójcach trafił do internetu w maju 2024 roku. W tym czasie otrzymaliśmy pierwszą datę premiery, która została zaplanowana na 15 listopada 2024 roku. Na miesiąc przed premierą otrzymaliśmy jednak informację, że data premiery uległa zmianie i na Assassin's Creed Shadows poczekamy sobie do 15 lutego 2025 roku. Teraz dowiadujemy się, że sytuacja znowu się powtarza. Ja uważam, że to dobrze.