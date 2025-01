5 pomysłów na personalizowane akcesoria Apple na prezent

Szukasz innowacyjnego gadżetu dla fana urządzeń Apple? Czas na coś zupełnie innego, ale równie praktycznego! Kompaktowy lokalizator AirTag to malutkie urządzenie, którego głównym celem jest zlokalizowanie przedmiotów, do których jest on przyczepiony. Ten mały krążek, łatwy do przymocowania w dowolnym miejscu może zostać sparowany z naszym iPhonem. Efekt? W przypadku utraty bagażu na lotnisku, zgubienia kluczyków samochodowych, a nawet naszej hulajnogi elektrycznej, z łatwością zlokalizujemy w aplikacji naszego AirTaga, a co za tym idzie, również zgubę.