Naukowcy zbudowali mini-VR dla myszy. To ma więcej sensu niż myślisz

Oprócz malutkich wyświetlaczy MouseGoggles posiada także zintegrowane kamery do śledzenia ruchów gałek ocznych i wielkości źrenic gryzonia, a także aparaturę pozwalającą śledzić pracę mózgu. Choć dla uproszczenia MouseGoggles opisywane są jako zestaw VR, w rzeczywistości są one urządzeniem stacjonarnym, w które mysz wsadza głowę - a nie nosi na głowie tak jak ludzie. Z tej perspektywy MouseGoggles można porównać do konsoli Virtual Boy.