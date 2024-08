Powerbank i pies to mieszanka wybuchowa. Ten film pokazuje, że dosłownie

Wobec czego zostawiając zwierzęta same w domu, zadbajmy o to, by nie miały dostępu do elektroniki. Również osoby nie posiadające czworonożnych przyjaciół powinny mieć się na baczności, gdyż wystawienie powerbanka lub innego urządzenia z baterią litowo-jonową (np. smartfona, tabletu) na działanie skrajnie wysokich temperatur, doprowadzenie do uszkodzenia (np. w wyniku upadku) czy używanie niskiej jakości ładowarek i kabli również może doprowadzić do samozapłonu urządzenia.