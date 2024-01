Psy będą miały własne FaceID. Powstanie w ważnym celu

Psy nie są w stanie zrozumieć wielu koncepcji i systemów typowych dla ludzi. Zbytnio nie rozumieją one choćby do czego miałaby służyć konsola do gier dla psów, ale i po co właściwie im kolejna smart-obroża. W sumie to my także nie wiemy.



Jednakże są pomysły, które pochodzą z ludzkiego świata, i choć nierozumiane przez psy, mają sporo sensu dla ludzi, gdyż mogą przyczynić się do poprawy tak bezpieczeństwa czworonogów, jak i naszego. Mowa tu nie tylko o PiESELu, ale także o technologii podobnej do FaceID, która pomoże kontrolować poziom zaszczepienia psów na wściekliznę. A to tylko w obecnej wersji, bo w przyszłości jej zastosowania mogą się rozszerzyć.