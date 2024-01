Te smart-obroże są świetne. Będziesz chcieć taką dla swojego psa i kota

Czym różni się Minitail firmy Invoxia od innych smart-obroży dla zwierząt domowych? Z wyglądu i najogólniejszego opisu pozornie niczym. To kolejny produkt dla troskliwych właścicieli pupili, za sprawą którego można zbierać dodatkowe dane o czworonożnych milusińskich. Inteligentne obroże potrafią lokalizować zwierzę za pośrednictwem GPS, co bywa bardzo użyteczne. Potrafią też mierzyć tętno i inne parametry życiowe, co dla typowego właściciela raczej nie jest już za bardzo przydatne. Przynajmniej nie bez choćby częściowego wykształcenia weterynaryjnego.