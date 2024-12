Oto turbiny wiatrowe przeznaczone dla miast. Nie wyglądają jak wiatraki, które znasz

Sercem tego projektu jest sztuczna inteligencja, która przeanalizowała setki tysięcy danych dotyczących wiatru w Birmingham. Wieje on średnio z prędkością 3,6 m/. To znacznie niższe od wartości znamionowej 10 m/s dla większości turbin. Uwzględniono prędkość, kierunek, zmienność oraz sezonowe różnice, by stworzyć turbinę maksymalnie efektywną w warunkach miejskich.