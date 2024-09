Polacy stworzyli najcichszą turbinę wiatrową. Jest specjalnie przystosowana do polskich warunków

Polska turbina wiatrowa Dragon to generator prądu, który może zaopatrzyć dom w energię o mocy 4500 W w instalacji 3 turbin Off-Grid. Producent tłumaczy, że domowa turbina wiatrowa Dragon powstała z idei rozbicia dużej turbiny wiatrowej o mocy do 1,5 kW na 3 mniejsze ergonomiczne turbiny, tak by dać użytkownikowi urządzenie łatwiejsze w montażu, niewymagające pozwoleń i eliminujące dodatkowe koszty np. użycia dźwigu.