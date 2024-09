Polska w światowej czołówce. Nasze wiatraki gonią najlepszych

Energetyka wiatrowa na morzu przyczyni się do obniżenia cen energii elektrycznej na rynku – wynika z najnowszej analizy Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Eksperci wyliczyli, że jeśli do miksu energetycznego wprowadzimy 18 GW z morskiej energetyki, to obniżymy cenę energii nawet o 50 proc.