Apple Watch oberwał prawym sierpowym. Oto nowy król rynku smartwatchy

Według raportu firmy analitycznej International Data Corporation (IDC) w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2024 r. globalnie sprzedano 139 mln szt. smartwatchy i opasek sportowych, co oznacza spadek o 1 proc. w stosunku rok do roku. Same smartwatche to 112 mln. Jest jeden rynek, który zaliczył monstrualny wzrost. W Chinach sprzedano 45,8 mln szt., co oznacza wzrost o 20 proc. rok do roku. A jak się to przedstawia w podziale na producentów? Dokładnie tak: