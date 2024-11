Zegarek, który wygląda jak milion dolarów. Huawei Watch Ultimate Green - recenzja

Mimo swojej masywności, Watch Ultimate zachowuje elegancję i styl. Zaokrąglone krawędzie koperty, polerowany bezel z ceramiczną wstawką i wyjątkowy, szmaragdowy kolor sprawiają, że zegarek prezentuje się wyjątkowo atrakcyjnie na nadgarstku. To nie jest typowy "sportowy kloc", który pasuje tylko do dresu. Watch Ultimate będzie świetnie wyglądał zarówno z eleganckim garniturem, jak i z casualowym strojem. Można by rzec, że to taki James Bond wśród smartwatchy - twardziel z klasą. A ten zielony kolor... no po prostu bajka! Zdjęcia w internecie nie oddają w połowie jego uroku. To taki głęboki, szmaragdowy odcień z nutą turkusu, który mieni się w zależności od kąta padania światła. W połączeniu z matowym tytanem koperty wygląda naprawdę wyjątkowo.