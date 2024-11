Infinix to już nie tylko smartfony. Do Polski właśnie wjechały tanie zegarki i słuchawki, a to nie koniec

Ostatnimi nowościami od Infinix są dwa powerbanki: Infinix XPOWER 10 GO oraz Infinix Magpower XP03. Magpower XP03 wyróżnia się szybkim ładowaniem do 18 W i funkcją magnetycznego (przyczepia się do telefonu) ładowania bezprzewodowego. Umożliwia równoczesne ładowanie dwóch urządzeń - jednego przewodowo, a drugiego bezprzewodowo, w tym samym czasie. XPOWER 10 GO umożliwia szybkie ładowanie z szybkością do 12 W, pozwala na ładowanie do trzech urządzeń jednocześnie. Oba akcesoria są dostępne w sugerowanej cenie 99 zł.