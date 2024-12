Polska w 100 minut już będzie możliwa. I nie trzeba czekać na superszybkie pociągi

Od grudnia pociągi PKP Intercity będą kursować z krótszymi czasami przejazdów. Podróżni dotrą szybciej ze stolicy do Szczecina (4 h 18 minut), do Białegostoku (1 h 30 minut) czy Łodzi Fabrycznej (1 h 7 minut). Atrakcyjny czas przejazdu zostanie zapewniony dla pociągów kursujących z oraz na południe kraju. Z Krakowa do Zakopanego pojedziemy w nieco ponad 2 godziny. O ponad 60 minut skróci się podróż do Zamościa, do którego z Krakowa dojedziemy w niecałe 4 godziny (wcześniej 5 h 9 minut). Ze Szczecina dotrzemy szybciej nie tylko do Warszawy, ale także do Poznania (1 h 50 minut). Mieszkańcy Wrocławia dotrą na pokładzie pociągów PKP Intercity o 20 minut szybciej do Gdańska (4 h 17 minut).