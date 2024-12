Poczta Polska otwiera się dla kochających podróże. Listy? Daj spokój

Kilkanaście lat temu szedłeś do placówki pocztowej, żeby nadać lub odebrać list (czasem awizo, ale to szczegół), kupić kartę do telefonu, zapłacić rachunki, a jeżeli przeżywałeś jesień życia, to traktowałeś placówkę jako bank.



Później czasy się zmieniły. Zamiast listami Poczta Polska zaczęła sprzedawać książki kucharskie, w tym słynne przepisy siostry Anastazji (swoją drogą bardzo przyjemne przepisy), bibeloty, dewocjonalia, a nawet przez chwilę miała epizod z podrobionymi torebkami, ale to akurat wpadka.