Orange ma dla ciebie nielimitowany internet i nie tylko. Zajrzyj do aplikacji

Pierwsze okienko kryje pakiet UNLMTD na 5 dni, który daje dostęp do nielimitowanego internetu (także 5G) – nie trzeba korzystać z gigabajtów, które mamy w swoim planie. Zawsze to opcja na oszczędzenie danych oraz możliwość surfowania za darmo. Drugi prezent to z kolei kod na platformę Bookbeat, który daje dostęp do masy audiobooków przez 60 dni za darmo oraz 50 proc. zniżki na kolejny miesiąc. Jakie będą kolejne pakiety? Trudno powiedzieć.